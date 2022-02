„Wir sind noch immer überwältigt von diesen zwei Tagen Casting“, erklären der syrische Regisseur Feras Maree und sein Drehbuchschreiber Jörg Staiber (Idar-Oberstein) nach dem zweiten Besetzungstreffen für den Film „Kükenheim“, der im Mai und Juni in Hottenbach gedreht werden soll. In dem Streifen geht es um eine international besetzte Wohngemeinschaft, die sich in einem Hunsrückdorf mehr oder weniger zufällig zusammenfindet.