Figur auf Birkenfelder Friedhof: „Die Trauernde“ ist heute gesuchtes Sammlerobjekt

Mohnkapseln im Haar und einen Eibenkranz in der rechten Hand, so lehnt „Die Trauernde“ an einer antik anmutenden Säule. Wer die Leichenhalle auf dem Birkenfelder Friedhof zum Gräberfeld hin verlässt, ahnt kaum, dass eine der Kunststeinfiguren, an denen er vorbeigeht, eines der gefragtesten industriellen Kunstobjekte der Saar-Nahe-Region aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert ist. Entworfen hat das zeitlos schöne Modell der Birkenfelder Christian Warth für die berühmte Mettlacher Firma Villeroy & Boch (V&B) .