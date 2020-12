Kreis Birkenfeld

Einen Tag nach dem ersten positiven Corona-Befund meldet der Kreis Birkenfeld seinen zweiten – einen Mann aus Idar-Oberstein, der in Tirol Urlaub machte. Wie das Gesundheitsamt Idar-Oberstein mitteilt, lag der Patient im Klinikum in Göttschied, als er getestet wurde. Da Tirol zu diesem Zeitpunkt noch kein Risikogebiet war, wurde er nach Hause entlassen, wo er sich jetzt in Quarantäne befindet. Auch die Kontaktpersonen sind ermittelt; für sie hat das Gesundheitsamt ebenfalls häusliche Quarantäne angeordnet.