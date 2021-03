Es ist vermutlich eine der letzten Ausgaben fürs alte Feuerwehrgerätehaus, mal abgesehen von den Abrisskosten: Der Niederbrombacher Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung vor wenigen Tagen, den Auftrag für den Abbau des Ölkessels und der Tankanlage an eine Firma in Hoppstädten-Weiersbach zu vergeben. Die Auftragssumme beträgt 1273 Euro.