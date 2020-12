Brücken

Wo das neue Feuerwehrgerätehaus für den Ausrückebereich 6, zu dem auch Brücken gehört, stehen soll, ist weiterhin offen: Es liegen Ideen vor, das neue Haus am Standort des alten aufzubauen, mittlerweile ist aber auch eine Fläche zwischen Achtelsbach und Brücken im Gespräch. Nach der Ratssitzung vor wenigen Tagen hat sich nichts am Zwischenstand geändert: Das Gremium sollte zwar eine Stellungnahme für den bisherigen Standort mit neuem Gebäude abgeben, entschied sich aber schließlich, das Schreiben vorerst zurückzustellen. Stattdessen soll in der nächsten Ratssitzung im November ein Vertreter der Verbandsgemeinde über den aktuellen Sachstand berichten.