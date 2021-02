Feuerwehreinsatz: Wasserschaden in unbewohntem Haus in der Obersteiner Hauptstraße

Die Feuerwache 1 der Feuerwehr Idar-Oberstein wurde am Sonntagmittag zu einem Wasserschaden in einem unbewohnten Haus in die Obersteiner Hauptstraße gerufen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte einen massiven Wasseraustritt aus der Haustür festgestellt.