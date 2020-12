Feuerwehreinsatz in Gartenlaube: Mann bei Küchenbrand in Morbach-Hoxel schwer verletzt

Archivierter Artikel vom 30.07.2020, 17:27 Uhr

Vermutlich durch einen Fettbrand, derr beim Kochen ausgebrochen war, hat sich am Donnerstag der Bewohner einer Gartenlaube in der Campingsiedlung in Morbach-Hoxel schwere Verlbrennungen zugezogen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren gegen 14.20 Uhr alarmiert worden, weil in einer Gartenlaube der Campingsiedlung ein Brand ausgebrochen war. Das Feuer in der Kochnische hatte zwar laut Polizei nur ein geringfügiges Ausmaß und konnte schnell gelöscht werden, die Brandverletzungen des betroffenen Mannes waren aber so gravierend, dass er nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. In der Küche entstand nur geringer Sachschaden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Hoxel und Morbach, ein Rettungswagen des DRK, der Rettungshubschrauber Air Rescue Luxemburg und die Polizei Morbach.