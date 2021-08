Idar-Oberstein

Feuerwehreinsatz in der Nähe des Obersteiner Tierheims: Renault-Cabriolet geht in Flammen auf

Ein spektakuläres Bild lieferte am Montagnachmittag ein Einsatz der Feuerwache 1 in Idar-Oberstein. Sie rückte gegen 15.10 Uhr aus, weil in der Hohlstraße in Höhe des Tierheims Oberstmuhl ein Renault-Cabriolet in Brand geraten war. Der Besitzer des Wagens hatte selbst über Notruf den Alarm abgegeben und sich danach in Sicherheit gebracht.