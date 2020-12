Archivierter Artikel vom 26.05.2020, 07:58 Uhr

Idar-Oberstein Feuerwehreinsatz in der Mainzer Straße: Fehlalarm durch Wasserdampf Besser einmal zu viel bei der Feuerwehr angerufen als einmal zu wenig: So sieht es auch der Idar-Obersteiner Wehrleiter Jörg Riemer. Als Fehlalarm stellte sich letztlich eine Meldung am späten Sonntagabend gegen 22.37 Uhr heraus.