Feuerwehreinsatz beeindruckt Lokalpolitik – Neues Fahrzeug angeschafft

Welch hohes Risiko die Feuerwehren bei ihren ehrenamtlichen Einsätzen eingehen, konnten zwei Mitglieder des Verbandsgemeinderats Herrstein-Rhaunen am Sonntagabend bei dem Gebäudebrand in Herborn hautnah miterleben: Stephan Dreher, Vorsitzender der CDU-Fraktion, und Hans-Joachim Billert, Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen, die beide in dem Ort wohnen, zeigten sich in der Sitzung des VG-Rats am Donnerstagabend im Sportleistungszentrum in Niederwörresbach beeindruckt, wie die rund 140 Feuerwehrleute die schwierige Aufgabe meisterten und unter Gefährdung von Leib und Leben letztlich mit Erfolg verhinderten, „dass der alte Ortskern abbrannte“ (Billert).