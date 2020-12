Archivierter Artikel vom 27.05.2020, 15:15 Uhr

Birkenfeld

Feuerwehr löscht Fahrzeugbrand vor dem Autohaus Wiegand

Von diesem Einsatz an exponierter Stelle haben am Dienstagnachmittag viele Passanten Kenntnis genommen. Die Birkenfelder Feuerwehr wurde um 15.40 Uhr alarmiert, weil in der Wasserschiederstraße auf dem Gelände des Autohauses Wiegand, wo es auch eine Tankstelle gibt, ein Pkw der Marke Seat in Brand geraten war.