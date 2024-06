Plus Baumholder/Sotzweiler Feuerwehr in der VG atmet auf: Brandstifter wurde festgenommen Benjamin Werle Von Sascha Saueressig i Bei dem Großbrand vor neun Tagen im Außenlager des Holzhandels Embacher waren die Löscharbeiten schwierig und gefährlich. Wahrscheinlich war ein Brandstifter am Werk. Nun wird gegen einen 21-Jährigen ermittelt, der Ende vergangener Woche für eine Brandstiftung im saarländischen Sotzweiler festgenommen wurde. Foto: Benjamin Werle Die Feuerwehrleute in der Region standen in den vergangenen Wochen unter großer Anspannung – mehrfach mussten sie in der VG Baumholder ausrücken, um Feuer zu bekämpfen, deren Entstehung jeweils Brandstiftung nahelegte. Lesezeit: 2 Minuten

Nun meldete die Polizei St. Wendel am vergangenen Freitag die Festnahme eines 21-Jährigen aus der VG Baumholder, der im dringenden Tatverdacht steht, einen Pkw im Tholeyer Ortsteils Sotzweiler am Mittwoch, 29. Mai, in Brand gesetzt zu haben. An diesem Tag war in den frühen Morgenstunden ein Fahrzeug fast vollständig ausgebrannt ...