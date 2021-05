Mittelbollenbach

Feuerwehr im Einsatz: Kaminbrand in Mittelbollenbach

Im Idar-Obersteiner Stadtteil Mittelbollenbach ist am Mittwoch gegen 17 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Steingartenstraße ein Kaminbrand ausgebrochen. Das entstandene Feuer war laut Polizei aber glücklicherweise bereits aus, als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf.