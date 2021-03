Zum Glück war bei diesem Schreck in der Abendstunde der Weg zur Einsatzstelle nur kurz: Am Freitagabend gegen 19.35 Uhr wurde die Feuerwehr Hoppstädten-Weiersbach zu einem Brand in der Gaststätte des Gemeindezentrums gerufen. In dessen Gebäudekomplex befindet sich auch das Gerätehaus der Feuerwehr.