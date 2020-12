Archivierter Artikel vom 07.04.2020, 19:27 Uhr

Idar-Oberstein

Feuerwache eins hatte Brand schnell im Griff: Wohngebäude der Straßburgkaserne stand in Flammen

Zu einem Gebäudevollbrand wurde die Feuerwache eins am Dienstagabend gegen 18 Uhr alarmiert: Eines der früheren Wohngebäude im Bereich der Straßburgkaserne in Algenrodt stand in Flammen.