Festspiele in Mörschied: Mehr als 12 000 Zuschauer erleben Abenteuer

i „Der Schatz im Silbersee“ lockt in diesem Jahr zahlreiche Besucher auf die Freilichtbühne nach Mörschied. Foto: Nina Boelker

Bis zum Schlussakkord der Winnetou-Melodie verharrten die Zuschauer wie auch das Darstellerensemble in der emotionalen Begeisterungswolke der Schlussvorstellung in der Mörschieder Freilichtarena. In der Jubiläumssaison fieberten 12.334 Zuschauer mit, wenn die Karl-May-Helden Winnetou und Old Shatterhand sich zum Abenteuer „Der Schatz im Silbersee“ aufmachten.