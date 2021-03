Festival im Steinbruch auf 2022 verschoben – Tickets behalten Gültigkeit

Das Steinbruchfestival 2021 bei Niederwörresbach und Gerach ist abgesagt worden. Eigentlich sollte der Steinbruch der Juchem-Gruppe vom 2. bis zum 3. Juli 2021 in eine Festivalarena verwandelt werden und das Steinbruch-Open-Air an den Start gehen. Am Freitag sollte das Festival ElectroLove über die Bühne gehen – größer, lauter, emotionaler, krasser, länger und intensiver als je zuvor. Und für den Samstag war der „KlassikSommer“ vorgesehen, der für ein musikalisches Erlebnis der besonderen Art gesorgt hätte.