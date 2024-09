Plus Idar-Oberstein/Koblenz Feste Größe in der Idar-Obersteiner Fastnacht: Zinnhannes-Kulturpreis für André Dalheimer Von Stefan Conradt i Am Ende der Preisverleihung standen alle Preisträger beim „Zinnhannes Kulturpreis 2024“ auf der Bühne des Koblenzer Görres-Hauses – unter ihnen auch André Dalheimer von der IKG (3. von links) und das Stifterehepaar Kerstin und Wolf Schneider (rechts). Foto: Peter Seydel/Zinnhannes Idar-Oberstein/Krummenau/Koblenz. 22 Jahre nach Michael Thiel ist wieder ein Aktiver der Idarer Karnevalsgesellschaft (IKG) mit dem „Zinnhannes Kulturpreis“ ausgezeichnet worden. André Dalheimer erhielt die begehrte Auszeichnung in der Kategorie „Rampenlicht“ am Freitag bei einer feierlichen Preisverleihung im Koblenzer Görreshaus. Lesezeit: 1 Minute

André Dalheimer sei seit 25 Jahren „eine feste Größe in der Idar-Obersteiner Fastnacht“, hieß es in der Laudatio. Er begann 1999 bei der Saalfastnacht mit dem IKG-Männerballett „Die Schaumakers“, wuchs in die Rolle des Büttenredners hinein und etablierte später seine Paraderolle als „Bajazz mit der Laterne“. Höhepunkt seiner karnevalistischen Karriere ...