Plus Rückweiler/Baumholder Festakt in Rückweiler: Heidegemeinden feiern Patenschaft mit US-Army Von Benjamin Werle i Oberstleutnant Robin Eskelson, Kommandeurin der 95th Combat Sustainment Support Bataillon (CSSB) der US-Army, unterzeichnete am Freitag gemeinsam mit den Ortsbürgermeistern der Gemeinden Hahnweiler, Rohrbach und Rückweiler die Patenschaftsurkunden. Foto: Benjamin Werle Jetzt ist es offiziell: Die Heidedörfer Hahnweiler, Rohrbach und Rückweiler sind die Patenschaftsgemeinden des 95. Combat Sustainment Support Battalions der US-Armee aus Baumholder. Am Freitagnachmittag besiegelte Oberstleutnant Robin Eskelson gemeinsam mit Christine Niegisch, Lutz Altekrüger und Heiko Bier die Kooperation. Lesezeit: 2 Minuten

Nach dem formellen Akt mit Grußworten und Nationalhymnen war dann Party angesagt. Bei Livemusik, Essen und Tanz kamen Deutsche und Amerikaner schnell ins Gespräch. Am Dorfgemeinschaftshaus in Rückweiler wurde auch gemeinsam auf die neue Verbindung angestoßen. Verbandsgemeindebürgermeister Bernd Alsfasser sprach in seinen Grußworten von einem Zeichen für Freundschaft, Zusammenarbeit und ...