Nohfelden

144 Einsatzkräfte der Feuerwehren des Landkreises St. Wendel sowie der Rettungsdienst und die Polizei rückten in der Nacht zum Montag in den Ferienpark am Bostalsee mit dessen Bad Aqua Mundo aus. Um 3.18 Uhr hatte die Integrierte Leitstelle des Saarlandes Großalarm für die Rettungskräfte ausgelöst, nachdem über Notruf ein Chlorgasalarm in einem Technikraum gemeldet wurde. Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand im Zentralgebäude, sodass keine Menschen in Gefahr waren.