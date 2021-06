Fenster zum Nationalpark entsteht – LAG Erbeskopf gewährt Zuschuss

Plus

Der Meiersberg ist mit 464 Metern die höchste Erhebung auf der Gemarkung Berschweilers. Ganz in der Nähe befindet sich unweit einer Schutzhütte eine kleine, über Wirtschaftswege erreichbare Kuppe, die unter anderem einen wunderbaren Blick zum Erbeskopf, zum Turm der Wildenburg und auch zum Idarkopf – also in Richtung Nationalpark – bietet. Der Förderverein Freiwillige Feuerwehr und Dorfentwicklung möchte dort einen „Aussichtspunkt Nationalparkblick“ einrichten. Ein entsprechender Antrag bei der LAG Erbeskopf mit der Bitte um Zuschüsse ist positiv beschieden worden.