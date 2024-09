Plus Idar-Oberstein/Bad Kreuznach

Fenster gegen Vorkasse ohne Lieferung: Berufung am Landgericht Bad Kreuznach zurückgezogen

Von Günter Schönweiler

i Das Urteil ist nun rechtskräftig. Die Berufung am Landgericht wurde zurückgezogen. (Symbolbild) Foto: Peter Steffen/DPA

Das Amtsgericht Idar-Oberstein hatte einen 33 Jahre alten, erheblich vorbestraften Angeklagten aus Idar-Oberstein wegen Betruges in drei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Das Gericht hatte die Vollstreckung der Strafe nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt. Dieses Urteil aus dem Januar hat die Berufungskammer am Landgericht in Bad Kreuznach nun faktisch bestätigt, nachdem der Anwalt des Beklagten die Berufung zurückzog.