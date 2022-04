Laut Stadtverwaltung sind die Felssanierungsarbeiten an der Felsenkirche offiziell abgeschlossen. Am Freitag und Samstag wurde die Baustelle abgeräumt, der Hubschrauber flog Material und Gerätschaften von der Burg Bosselstein zum Götzplatz, von wo es abtransportiert werden konnte, am Dienstag folgte die Abnahme der Baustelle durch das Tiefbauamt.