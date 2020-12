Idar-Oberstein

Sein zehnjähriges Bestehen feierte der Jugendtreff am Markt (JAM) in Idar am Donnerstag. Ein guter Anlass, um auf die vergangenen Jahre zurückzublicken und aufzuzeigen, was das JAM auszeichnet, inwieweit es mit seinem breit gefächerten Angebot die unterschiedlichsten Jugendkulturen aufgreift sowie den Kindern und Jugendlichen aus Idar-Oberstein Unterstützung anbietet.