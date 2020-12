Idar-Oberstein

Bereits zum zweiten Mal haben in der Artillerieschule in Idar-Oberstein Ungediente in Rheinland-Pfalz das feierliche Gelöbnis abgelegt. Die 21 Rekruten, die bisher keine Vordienstzeit als Zeitsoldaten, Wehrpflichtige oder freiwillig Wehrdienstleistende haben, stehen am Beginn ihrer „Allgemeinen Soldatischen Ausbildung“.