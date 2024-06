Plus Asbach

Fehlender Ortsbürgermeister: Uwe Weber ist mit den Amtsgeschäften der Gemeinde Asbach „beauftragt“

i Uwe Weber Foto: Kurt Knaudt

Im Landkreis Birkenfeld häufen sich die Vakanzen an der Spitze von Ortsgemeinden. Nun hat die Kreisverwaltung in der Gemeinde Asbach den hauptamtlichen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, Uwe Weber, als Beauftragten eingesetzt, weil es in dem kleinen Ort oberhalb des Fischbachtals inzwischen weder einen Ortsbürgermeister noch einen Beigeordneten gibt.