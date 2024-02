Mit Dr. Maria Walther als Spitzenkandidatin geht die Kreis-FDP in die Kommunalwahl am 9. Juni. Auf einem außerordentlichen Kreisparteitag wählten die 14 in der Brasserie am Schleiferplatz versammelten Freidemokraten die 38-Jährige aus Berschweiler bei Baumholder einstimmig auf Listenplatz eins für den Kreistag.