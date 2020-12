Archivierter Artikel vom 25.03.2020, 15:59 Uhr

FDP begrüßt Landeshilfe: 2 Millionen Euro zusätzlich für den Kreis Birkenfeld Die Freien Demokraten im Kreis Birkenfeld begrüßen die Pläne der Landesregierung, einen historisch einmaligen Nachtragshaushalt in Milliardenhöhe auf den Weg zu bringen. In einer Kombination aus Bürgschaften, Barmitteln und Verpflichtungsermächtigungen sollen in der Landtagssitzung am Freitag die Auswirkungen der Corona-Krise in Ergänzung zu den Maßnahmen des Bundes abgefedert werden. „Das hat auch direkte Auswirkungen auf den Landkreis Birkenfeld“, urteilt Kreisvorsitzender Matthias Keidel.

Die Landesregierung will den kreisfreien Städten und Landkreisen 100 Millionen Euro Soforthilfe zur Verfügung stellen. „Die Kopfpauschale von 25 Euro bedeutet für den Nationalparklandkreis Einnahmen von etwa 2 Millionen Euro, die wir in der aktuellen Krisensituation sehr gut gebrauchen können“, so Keidel. Kernstück des 3,3 Milliarden Euro starken Schutzschilds ist der „Zukunftsfonds Starke Wirtschaft“, der sich an Soloselbstständige und Unternehmen mit bis zu 30 Mitarbeitern richtet.