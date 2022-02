Auch in diesem Jahr haben die Fastnachtsfreunde wegen der anhaltenden Corona-Pandemie schlechte Karten. Beide in der Vergangenheit stets gut besuchten Sitzungen der Traumtänzer und der Gymnastikgruppe „Bleib fit“ in Stipshausen konnten aus gesundheitlicher Vorsorge erneut nicht stattfinden. Selbst der Rosenmontagszug ist offiziell erneut abgesagt.