Plus Idar-Oberstein Fast ein Vierteljahrhundert die Geschicke Idar-Obersteins gelenkt: Zum Tode von Otto Dickenschied Von Stefan Conradt Der langjährige Idar-Obersteiner Oberbürgermeister Otto Dickenschied ist tot. Wie die Familie jetzt mitteilt, ist er bereits am 31. August nach langer schwerer Krankheit verstorben. Er wurde 85 Jahre alt. Von 1991 an war Dickenschied zehn Jahre Oberbürgermeister der Schmuckstadt. Lesezeit: 2 Minuten

Der stets meinungsstarke Sozialdemokrat gehörte vom 8. Juni 1969 bis zum 3. Oktober 1977 dem Stadtrat Idar-Oberstein und verschiedenen Fachausschüssen an und war von 1974 bis 1977 Fraktionsvorsitzender der SPD. Am 30. Oktober 1977 wurde er zum hauptamtlichen Beigeordneten gewählt und trat das Amt am 2. Januar 1978 an. Ab ...