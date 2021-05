Es war beim in der Kreisstadt umgesetzten Bund-Länder-Förderprogramm „Lebendige Zentren“ Vorzeigeprojekt und zwischenzeitliche Problemimmobilie zugleich. Nun erstrahlt das Haus Meletta in der Straße „Auf dem Römer“ aber endlich im neuen Glanz. Das lange Zeit unverputzte historische Gebäude wurde nun frisch in rotbrauner Farbe gestrichen. Bis zum Juli sollen die vorübergehend ins Stocken geratenen Sanierungsarbeiten, die 2017 begonnen hatten, abgeschlossen sein.