„Gegründet vor 125 Jahren“: Es gibt nicht viele Firmen, die damit werben können, nicht viele Unternehmen, die sich so lang auf dem Markt behauptet haben wie die Schreinerei der Familie Eisenschneider. Jetzt feierte man wegen der Corona-Pandemie im kleinen Kreis Jubiläum, nur der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Rhein-Nahe-Hunsrück, Patrick Mayer, und der Obermeister der Schreinerinnung im Kreis Birkenfeld, Volker Bernhard, stießen in der Werkstatt der Firma mit der Familie an.