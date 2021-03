Familien digital dabei: Zeugnisse an die 40 Abiturienten des Gymnasiums an der Heinzenwies vergeben

Plus

Im vergangenen Jahr musste die Abiturfeier Corona-bedingt abgesagt werden, und auch in diesem Jahr zitterten alle bis zuletzt, ob eine Feier in Präsenz möglich sei. In deutlich verkleinerter Form als üblich und unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln und mit Maskenpflicht konnten dann am Donnerstagabend die Zeugnisse an die 40 Abiturienten des Gymnasiums an der Heinzenwies in einer kleinen Feierstunde vergeben werden. Ein kleiner Wermutstropfen: Eltern, Verwandte und Freunde durften nur digital per Videokonferenz dabei sein.