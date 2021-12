Kreis Birkenfeld

Falsche Impfdokumente: Kripo durchsucht Wohnungen im BIR-Kreis und im nahen Saarland

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein hat am frühen Donnerstagmorgen in Auftrag der Staatsanwaltschaft Bad-Kreuznach im Kreis Birkenfeld sowie im grenznahen Saarland 17 Wohnungen durchsucht. Grundlage war der Verdacht der Fälschung von Impfausweisen in einer Vielzahl von Fällen.