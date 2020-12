Archivierter Artikel vom 30.08.2020, 12:39 Uhr

Idar-Oberstein

Fahrzeugbrand: Ermittlungen der Polizei dauern an

Zu einem Fahrzeugbrand ist die Feuerwehr am späten Samstagabend gerufen worden. Vor dem Pfälzer Hof in der Wasenstraße stand ein Auto in Flammen. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.