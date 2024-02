Plus Tiefenstein Fahrzeug landet in Waldstück: Schwerer Verkehrsunfall bei Tiefenstein Am Sonntagabend um circa 17.30 Uhr ereignete sich auf der Straße zwischen Tiefenstein und Hettenrodt ein schwerer Verkehrsunfall, zu dem die Feuerwache 2 alarmiert wurde. Ein Mercedesfahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache aber ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab, landete mit seinem Fahrzeug in einem angrenzenden Waldstück nahe Tiefenstein und kollidierte dort mit mehreren Bäumen.

