Baumholder

Fahrzeug gestohlen: Einbruch in Firmengebäude in Baumholder

Bis jetzt noch unbekannte Täter sind am Sonntagabend gegen 18.10 Uhr in ein Firmengebäude im Grünbacher Weg in Baumholder eingedrungen. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude durch das Einschlagen einer Plexiglasscheibe.