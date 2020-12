Kreis Birkenfeld

Ab der kommenden Woche steht er nun am Idar-Obersteiner Bahnhof: Der neue VW E-Golf, den die OIE für ihr E-Car-Sharing einsetzt. Ein besonderes Detail sieht man dem Auto von außen gar nicht an: Der Energiedienstleister hat dafür gesorgt, dass sein E-Car-Sharing-Fahrzeug in Zukunft auch von Fahrschulen genutzt werden kann. „Meines Wissens sind wir mit dieser Idee die Ersten in Rheinland-Pfalz, wenn nicht sogar bundesweit“, sagt OIE-Vorstand Ulrich Gagneur.