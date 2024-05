Plus Rhaunen Fackellauf und Wettbewerb: Jugendrotkreuzler testen in Rhaunen ihr Wissen Von Günter Weinsheimer i Beim Kreiswettbewerb konnten Jugendliche und Kinder ihr Wissen in Sachen Erste Hilfe testen. Foto: Günter Weinsheimer Gut besucht war eine Veranstaltung des Jugendrotkreuzes (JRK) im DRK-Kreisverband Birkenfeld, die in den Räumlichkeiten der IGS Herrstein-Rhaunen stattfand. Das JRK veranstaltete an diesem Tag einen Kreiswettbewerb, bei dem Kinder und Jugendliche ihre Kenntnisse in Erster Hilfe und vielem mehr unter Beweis stellen konnten. Am Ende gab es Urkunden und Präsente. Lesezeit: 2 Minuten

Ebenfalls in diesem Rahmen fand die Fiaccolata 2024 statt. Der Fackellauf, der in Solferino in Norditalien endet, reist derzeit unter dem Motto „Vielfalt verbindet“ durch Rheinland-Pfalz. Für das rheinland-pfälzische Rote Kreuz ist auch der DRK-Kreisverband Birkenfeld dabei, der die Fackel am Samstag vom DRK-Kreisverband Neuwied empfing und am Sonntag weiter ...