Baumholder

Seit geraumer Zeit kursierten Gerüchte, doch offiziell bekannt war bislang nichts – das hat sich am Montag geändert: Wegen eines Corona-Ausbruchs ist die Fachklinik für Geriatrie in Baumholder geschlossen und behandelt derzeit keine Patienten. Das erfuhr die Nahe-Zeitung durch einen Anruf bei Verwaltungsdirektor Hendrik Weinz. Weil sich neben 21 Patienten auch elf Mitarbeiter infiziert hatten, wurden alle Angestellten, die am Ausbruchstag – dem 4. Januar – gearbeitet hatten, in Quarantäne geschickt. So war der Betrieb nicht aufrechtzuerhalten. Am kommenden Montag könnte die Klinik laut Weinz ihre Türen wieder öffnen.