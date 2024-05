Plus Kreis Birkenfeld/Kirschweiler Ex-Supertalent aus Kirschweiler: Seit zehn Jahren als Hochzeitssängerin unterwegs Von Vera Müller i Daisy C. Black: Vom „Supertalent“ zur beliebten Hochzeitssängerin, die Paare glücklich macht und unvergessene Momente beschert. Foto: Lea Betzler „Hallelujah“ ist ihr beliebtester Titel: Daisy C. Black aus Kirschweiler macht Brautpaare glücklich. Sie wird sogar auf den Malediven erkannt. Lesezeit: 4 Minuten

Vor zehn Jahren nahm sie am RTL-„Supertalent“ teil: Daisy C. Black sang den Klassiker „Hallelujah“ von Leonard Cohen. Und das passte Juror Dieter Bohlen so gar nicht … Ironie des Schicksals: Seit zehn Jahren ist die Kirschweilerin nun eine sehr beliebte und über die Region bekannte Hochzeitssängerin. Der gefragteste Titel, der ...