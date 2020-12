Idar-Oberstein

Sehr viel Licht und wenig Schatten gab es bei der 22. Ausgabe des Deutschen Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkts am vergangenen Wochenende. Das größte Lob von allen Seiten ging an die Organisatoren. Ein durchdachtes und praktikables Hygiene- und Sicherheitskonzept überzeugte die Verantwortlichen bei der Kreisverwaltung, die erste Großveranstaltung in Corona-Zeiten überhaupt zu genehmigen.