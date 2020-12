Archivierter Artikel vom 20.10.2020, 16:23 Uhr

Morbach

Exhibitionist entblößt sich vor Frauen – Derselbe Täter wie im April?

Ein Unbekannter hat sich am Sonntag gegen 13.20 Uhr zwei Frauen im Bereich des Klosterwegs in Morbach in exhibitionistischer Weise gezeigt, berichtet die Polizei.