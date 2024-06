Plus Kreis Birkenfeld

Europawahl: AfD wird drittstärkste Kraft im Kreis Birkenfeld

i Europawahlplakate an der B41 bei Weierbach Foto: Günter Weinsheimer

Wer die Europawahl im Kreis Birkenfeld am Sonntagabend online „live“ verfolgt hat, bekam zwischendurch ein beklemmendes Gefühl: Die AfD lag lange Zeit Kopf an Kopf mit der CDU in Front. Als dann aber die Briefwahl hinzukam, nivellierte sich das Ergebnis deutlich: Am Ende lag die Union mit 28,3 Prozent vorne – und zwar vor der SPD, die mit 21,4 Prozent deutlich über dem Bundesergebnis (13,9 Prozent) lag.