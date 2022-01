Europäischer Spitzenplatz ausgebaut: Noch mehr Punkte für Saar-Hunsrück-Steig

68 Erlebnispunkte, so lautet das Ergebnis der Neuzertifizierung des Saar-Hunsrück-Steigs. Damit bleibt der Wanderweg der durch das Deutsche Wanderinstitut in Marburg am höchsten bewertete Fernwanderweg Europas. Der Vorsitzende des Wanderinstituts, Klaus Erber, hat das Ergebnis der erneuten Bewertung vorgestellt: Der Steig erfüllt damit weiterhin die Kriterien zum Erhalt des Deutschen Wandersiegels „Premiumweg“. Anhand des überarbeiteten Bewertungsschlüssels wurden 68 Erlebnispunkte ermittelt – zwei mehr als bei der letzten Zertifizierung im Jahr 2018.