Idar-Oberstein

Essen auf dem Herd angebrannt: Eine Person muss mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

Mit einer Rauchgasvergiftung wurde eine Person in Mittelbollenbach am späten Mittwochabend ins Krankenhaus eingeliefert. Um 22.53 Uhr ging bei der Feuerwehr Idar-Oberstein der Alarm ein: Wohnungsbrand mit Menschenrettung in Mittelbollenbach.