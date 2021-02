Im vergangenen Jahr sind mehr Menschen in die Verbandsgemeinde Herrstein gezogen als ihr den Rücken gekehrt haben. Der vor sechs, sieben Jahren so oft prognostizierte „Worst Case“ – also der ungünstigste anzunehmende Fall – sei nicht eingetreten, sagte Bürgermeister Uwe Weber in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.