Mörschied

„Die Trommeln verkünden große Freude“ – so würde wohl Winnetou seinem Freund Old Shatterhand berichten, dass die Freilichtbühne Mörschied grünes Licht für eine Spielsaison im September erhalten hat. Nun kann doch noch eine Karl-May-Geschichte in den Jagdgründern Mörschieds gezeigt werden.