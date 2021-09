Mitte Juli sorgte die NZ-Schlagzeile „Geburtshaus des Stararchitekten vor dem Abriss“ für Unruhe in Rhaunen. Schnell hatte sich ein Kreis interessierter Bürger zusammengefunden, der für die Rettung des Hauses Schustergasse 9 eintrat. Der Architekt Bernd König, der in Kastellaun viele alte Häuser zu Schmuckstücken gemacht hat, sah sich das Haus an und hielt eine Sanierung für möglich.