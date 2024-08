Plus Mörschied

Es gibt noch Karten: Fulminantes Finale auf der Freilichtbühne Mörschied

i Am Wochenende besteht für dieses Jahr zum letzten Mal die Chance, in die Geschichte von „Der Schatz im Silbersee“ einzutauchen – mit Feuer, Pferden, Drama und jeder Menge Action. Fotos: Daniel Eichhorst Foto: Daniel Eichhorst

Blitz und Donner konnten sie nicht aufhalten. Die Karl-May-Fans strömten auch in diesem Jahr in Scharen nach Mörschied, um sich den „Schatz im Silbersee“ anzusehen. Nach dem unwetterbedingten Premierenabbruch sorgte „Manitu“ für stabiles Festspielwetter, und so war bereits zur Saisonhalbzeit die 10.000 Karte verkauft, deren Besitzer nun zum Finale erwartet wird.